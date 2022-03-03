Путин присвоил звание Героя России погибшему на Украине офицеру Гаджигамомедову

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Владимир Путин присвоил звание Героя России старшему лейтенанту Нурмагомеду Гаджигамомедову, который погиб в ходе специальной военной операции на Украине. Об этом он заявил на совещании с постоянными членами Совбеза РФ.

"Мною подписан указ о присвоении старшему лейтенанту Нурмагомеду Энгельсовичу Гаджигамомедову звания Героя России. К сожалению, посмертно", – объявил президент.

По словам Путина, Гаджигамомедов продолжал сражаться после тяжелого ранения и "подорвал гранатой окруживших его боевиков и себя". Глава государства подчеркнул, что на такой шаг военнослужащий пошел из-за садистских издевательств неонацистов над пленными.

Российский президент на совещании также заявил, что членам семей российских военных, погибших в ходе спецоперации на Украине, единовременно выплатят больше 7 миллионов рублей. Также для родственников погибших будут предусмотрены ежемесячные выплаты.

Помимо этого, каждая семья, член которой, будучи военнослужащим или сотрудником иных силовых ведомств РФ, погиб в ходе спецоперации на Украине, получит дополнительно по 5 миллионов рублей.

24 февраля Владимир Путин в своем обращении к народу заявил о проведении специальной военной операции по защите ЛНР и ДНР.

До этого лидеры ДНР и ЛНР обратились к президенту РФ с просьбой помочь в отражении агрессии со стороны Украины. 22 февраля Россия по просьбе республик признала их независимость и ратифицировала договоры о дружбе и сотрудничестве.