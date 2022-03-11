Лукашенко назвал свинством санкции Запада против России и Белоруссии

Фото: kremlin.ru

Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает санкции Запада против России и Белоруссии нелегитимными и нарушающими международные нормы. Таким мнением он поделился во время встречи с президентом РФ в Кремле.

"Это все нелегитимно, <...> это все незаконно. Незаконно, в нарушение всех международных соглашений и договоров, к которым и они, и мы присоединились. <...> Это просто свинство!" – сказал белорусский лидер.

Он напомнил, что это уже не первые санкции в отношении России и Белоруссии, поэтому обе страны, несмотря на их более масштабных характер сегодня, уже к ним привыкли.

В пятницу Лукашенко прибыл в Москву, чтобы встретиться с Владимиром Путиным. В ходе переговоров лидеры обсуждают интеграцию двух стран, ситуацию вокруг Украины, а также вопрос санкций. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков охарактеризовал эту встречу как важную.

