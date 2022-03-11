Лукашенко назвал свинством санкции Запада против России и Белоруссии

Фото: kremlin.ru
Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает санкции Запада против России и Белоруссии нелегитимными и нарушающими международные нормы. Таким мнением он поделился во время встречи с президентом РФ в Кремле.
"Это все нелегитимно, <...> это все незаконно. Незаконно, в нарушение всех международных соглашений и договоров, к которым и они, и мы присоединились. <...> Это просто свинство!" – сказал белорусский лидер.
Он напомнил, что это уже не первые санкции в отношении России и Белоруссии, поэтому обе страны, несмотря на их более масштабных характер сегодня, уже к ним привыкли.
В пятницу Лукашенко прибыл в Москву, чтобы встретиться с Владимиром Путиным. В ходе переговоров лидеры обсуждают интеграцию двух стран, ситуацию вокруг Украины, а также вопрос санкций. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков охарактеризовал эту встречу как важную.
Сенатор Джабаров прокомментировал новые санкции Запада
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: