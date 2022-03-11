Мишустин заявил, что действия Запада отправили в утиль правила международной торговли

Фото: depositphotos/flowertiare

Недружественные действия США и их союзников отправили в утиль фундаментальные правила международной торговли. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительственной комиссии по повышению устойчивости экономики страны в условиях санкций.

По его словам, сейчас идет откровенное лоббирование коммерческих интересов.

Мишустин подчеркнул, что напряжение наблюдается даже там, где не должно быть политики. Речь идет о спорте, культуре и науке. Кроме того, отметил премьер-министр, с рядом проблем сталкиваются россияне, которые проживают или учатся за рубежом.

Ранее министр финансов России Антон Силуанов заявил, что Запад начал экономическую войну против РФ и пытается создать дефицит товаров в стране. Министр указал, что Запад заморозил российские золотовалютные резервы. Запад также ограничивает внешнюю торговлю и экспорт товаров в РФ. При этом подобные шаги наносят значительный ущерб мировой экономике, считает Силуанов.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.