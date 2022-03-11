В российско-украинских переговорах есть позитивные сдвиги – Путин

Фото: ТАСС/пресс-служба президента РФ/Михаил Климентьев
Владимир Путин сообщил Александру Лукашенко, что в российско-украинских переговорах есть определенные позитивные сдвиги. Соответствующее заявление глава РФ сделал в ходе переговоров с белорусским лидером, стартовавших в Москве.
"Я, безусловно, проинформирую вас и о ситуации на украинском направлении, прежде всего о том, как идут сейчас переговоры, которые проводятся практически на ежедневной основе. Там есть определенные позитивные сдвиги, как мне доложили переговорщики с нашей стороны. Я расскажу обо всем этом поподробнее", – заявил Путин.
О начале встречи глав России и Белоруссии ранее в своем телеграм-канале сообщило белорусское госагентство. Говорилось, что лидеры обсудят союзную кооперацию, экономическое взаимодействие в условиях санкций и обстановку на Украине.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин и Александр Лукашенко, прибывший в Москву, обсудят вопросы двусторонней интеграции и ситуацию вокруг Украины. Он назвал предстоящие контакты хорошей возможностью продолжить обсуждение интеграционных процессов дух стран.
В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Путин заявил о сдвигах в российско-украинских переговорах
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