В Кремле допустили возможность встречи Путина и Зеленского

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков допустил возможность встречи Владимира Путина и Владимира Зеленского. Об этом сообщает RT.

"Да, действительно, концептуально она возможна", – подтвердил Песков.

Представитель Кремля указал, что для проведения встречи президентов свою часть работы должны выполнить делегации стран и министры. Это необходимо, чтобы главы государств встретились для достижения результата.

"Позиции российской стороны известны, они четко сформулированы и доведены до сведения украинских переговорщиков", – указал Песков.

Он добавил, что сейчас российская сторона ждет от Украины встречных предложений.

Ранее Песков заявлял, что Киев постоянно выходит с предложениями о переговорах Путина и Зеленского. В частности, 8 марта Зеленский заявил, что готов обсуждать вопросы принадлежности Крыма, а также Донецкой и Луганской народных республик. Зеленский подчеркнул, что стороны могут найти компромисс о дальнейшей судьбе этих территорий.

Он добавил, что Украина не готова к ультиматумам со стороны РФ. При этом он призвал российского коллегу Владимира Путина сесть за стол переговоров.

В свою очередь, глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что Путин никогда не отказывался от встречи с Зеленским. При этом российская сторона хочет, чтобы эти контакты организовывались для фиксации конкретных договоренностей.