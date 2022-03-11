В Кремле допустили возможность встречи Путина и Зеленского

Фото: ТАСС/Михаил Метцель
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков допустил возможность встречи Владимира Путина и Владимира Зеленского. Об этом сообщает RT.
"Да, действительно, концептуально она возможна", – подтвердил Песков.
Представитель Кремля указал, что для проведения встречи президентов свою часть работы должны выполнить делегации стран и министры. Это необходимо, чтобы главы государств встретились для достижения результата.
"Позиции российской стороны известны, они четко сформулированы и доведены до сведения украинских переговорщиков", – указал Песков.
Он добавил, что сейчас российская сторона ждет от Украины встречных предложений.
Ранее Песков заявлял, что Киев постоянно выходит с предложениями о переговорах Путина и Зеленского. В частности, 8 марта Зеленский заявил, что готов обсуждать вопросы принадлежности Крыма, а также Донецкой и Луганской народных республик. Зеленский подчеркнул, что стороны могут найти компромисс о дальнейшей судьбе этих территорий.
Он добавил, что Украина не готова к ультиматумам со стороны РФ. При этом он призвал российского коллегу Владимира Путина сесть за стол переговоров.
В свою очередь, глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что Путин никогда не отказывался от встречи с Зеленским. При этом российская сторона хочет, чтобы эти контакты организовывались для фиксации конкретных договоренностей.
Киев просит о прямых переговорах Путина и Зеленского
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