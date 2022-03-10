Песков прокомментировал предложения Киева о переговорах Зеленского и Путина

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Киев постоянно выходит с предложениями о переговорах Владимира Путина и Владимира Зеленского, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

При этом он отметил, что этот вопрос находится на этапе переговоров министров иностранных дел Украины и России, которые проходят в Анталье.

"Давайте дождемся и поймем, о чем они договорятся", – цитирует Пескова RT.

Ранее сообщалось, что в турецкой Анталье началась первая после начала российской спецоперации встреча глав МИД РФ, Украины и Турции. Российскую сторону на переговорах в том числе представлял заместитель министра иностранных дел Андрей Руденко. Он был задействован в переговорном процессе Москвы и Киева, который проходит на территории Белоруссии.

24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

