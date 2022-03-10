В Совфеде рассказали о процедуре выхода из Совета Европы

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Членство России в Совете Европы прекратится в конце текущего финансового года. Об этом заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев ТАСС.

По его словам, устав совета гласит, что членство страны в организации прекращается, если уведомление сделано в течение первых девяти месяцев этого года.

Косачев также рассказал, что выход из Совета Европы повлечет за собой отказ от Устава организации и Европейской конвенции по правам человека.

"При этом денонсация не освобождает соответствующую страну от ее обязательств по ЕКПЧ в отношении любого действия, которое могло явиться нарушением таких обязательств и могло быть совершено ею до даты вступления денонсации в силу", – пояснил Косачев.

Политолог Иван Мезюхо, в свою очередь, рассказал, что Совет Европы постоянно диктовал России, как действовать и думать, претендовал на суверенитет государства. По мнению эксперта, организация не стала выражением демократии.

Мезюхо также считает, что граждане поддержат решение о выходе из Совета.

"Выход России означает укрепление национального суверенитета и независимости Российской Федерации. От выхода из Совета Европы проиграет сам Совет Европы, а не Российская Федерация. Где теперь Совет Европы будет искать деньги?" – цитирует Мезюхо RT.

Ранее в МИД РФ заявили, что Россия приняла решение больше не участвовать в Совете Европы. В ведомстве подчеркнули, что Евросоюз и НАТО, имея большинство в комитете министров Совета Европы, разрушают данную организацию и усугубляют гуманитарно-правовую ситуацию в Европе, превращая Совет Европы в площадку для самолюбования.

24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

