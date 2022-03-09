Северная Европа и ЕС прекращают сотрудничество с РФ в Баренцевом/Евроарктическом регионе

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Страны Северной Европы и Евросоюза временно останавливают сотрудничество с Россией в Совете Баренцева/Евроарктического региона. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на официальное заявление норвежского правительства.
"Финляндия, Дания, Исландия, Норвегия, Швеция и ЕС не имеют иного выбора, кроме как приостановить деятельность, в которую вовлечена Россия", – утверждается в сообщении.
Ситуация осложнилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Позже США и Евросоюз ввели против России целый ряд санкций. В частности, Вашингтон принял меры, которые затрагивают энергетическую отрасль российской экономики. В частности, был введен экспортный контроль на поставки в РФ оборудования для добычи нефти и газа.
После этого Вашингтон объявил о запрете на импорт нефти из России. Президент США Джо Байден признал, что данное решение нанесет удар и по американской экономике, однако власти страны считают его необходимым. Он также отметил, что осознает, что европейские страны не смогут присоединиться к этому запрету.
В ответ в МИД РФ пообещали оперативную и чувствительную реакцию на санкции Запада. В данный момент власти России прорабатывают ответные меры по всем направлениям.
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