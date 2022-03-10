Лавров заявил, что Путин не отказывается от встречи с Зеленским

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Владимир Путин никогда не отказывался от встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров после переговоров с главами МИД Украины и Турции Дмитрием Кулебой и Мевлютом Чавушоглу.

Он отметил, что российская сторона хочет, чтобы эти контакты организовывались для фиксации конкретных договоренностей.

"Мы сегодня эту тему затрагивали, господин Кулеба обозначил тему, и я ему напомнил, что мы всегда за то, чтобы встречаться, если мы можем достичь какой-то добавленной стоимости и можем решить проблему", – приводит слова Лаврова ТАСС.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Киев постоянно выходит с предложениями о переговорах Владимира Путина и Владимира Зеленского. При этом он отметил, что этот вопрос находится на этапе переговоров министров иностранных дел Украины и России, которые проходят в Анталье.

8 марта Зеленский заявил, что готов обсуждать вопросы принадлежности Крыма, а также Донецкой и Луганской народных республик. Зеленский подчеркнул, что стороны могут найти компромисс о дальнейшей судьбе этих территорий.

Он добавил, что Украина не готова к ультиматумам со стороны РФ. При этом он призвал российского коллегу Владимира Путина сесть за стол переговоров.

24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

