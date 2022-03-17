В Красном Кресте заявили о прогрессе в переговорах по обмену пленными между РФ и Украиной

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Россия и Украина ведут переговоры по обмену пленными при участии Красного Креста, в этом вопросе наблюдается определенный прогресс, сообщил президент Международного комитета Красного Креста (МККК) Петер Маурер.

"Проблема пленных в последние две недели была предметом интенсивного обсуждения. <...> Я думаю, что в этом наблюдается прогресс", – приводит его слова ТАСС.

Ситуация осложнилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.