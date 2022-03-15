Омбудсмен рассказал об условиях содержания украинских военных с острова Змеиный

Фото: ТАСС/пресс-служба Минобороны РФ

Уполномоченный по правам человека в Севастополе Павел Буцай рассказал, что украинские военнослужащие с острова Змеиный содержатся так, как указано в Женевской конвенции.

"Они чувствуют себя хорошо, их кормят, находятся в сухом охраняемом месте. У них есть все средства гигиены, чистые простыни, одеяла. У них есть возможность смотреть телевизор. Пища такая, что раздавали добавку. Жалоб не было. С родными связывались, но не все, так как с некоторыми нет связи", – рассказал Буцай РИА Новости.

Ситуация осложнилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

