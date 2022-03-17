В МО РФ сообщили об уничтожении артиллерийской батареи ВСУ

Фото: Минобороны России

Российские войска уничтожили артиллерийскую батарею 152-мм гаубиц Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

В министерстве отметили, что полностью уничтожены огневые позиции батареи со всей техникой и вооружением. Удар был нанесен с помощью высокоточного оружия.

Ранее глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров заявил, что чеченские военные продолжают штурм Мариуполя, в ближайшее время он полностью будет очищен от бандеровцев. Он уточнил, что освобождение города дается нелегко в связи с наличием мирных жителей в зоне боевых действий. Бойцам, как уточнил глава Чечни, приходится работать очень аккуратно.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

