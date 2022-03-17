Кадыров сообщил, что Мариуполь очистят от бандеровцев в ближайшее время

Фото: Москва 24/Александр Авилов
Чеченские военные продолжают штурм Мариуполя, в ближайшее время он полностью будет очищен от бандеровцев, сообщил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в своем телеграм-канале.
"Чеченские бойцы продолжают принимать самое деятельное участие в штурме Мариуполя. Наши отряды один за другим успешно ликвидируют укрепрайоны националистических группировок, заставляя неприятеля отступать", – написал Кадыров.
Он уточнил, что освобождение города дается нелегко в связи с наличием мирных жителей в зоне боевых действий, бойцам, как уточнил глава Чечни, приходится работать очень аккуратно.
"Тем не менее уже достигнуты существенные успехи и в ближайшее время Мариуполь будет полностью очищен от бандеровцев и их прихвостней", – заявил Кадыров.
По его словам, чеченские военнослужащие обладают достаточно решительным настроем на выполнение задач командования. Кроме того, их моральный дух и отточенные боевые навыки сильно подрывают настрой националистов.
"Уверен, благодаря их деятельному участию в спецоперации мы сумеем в ближайшее время очистить Украину от националистических группировок, установим мир и порядок на украинской земле!" – отметил Кадыров.
Ранее глава республики попросил Владимира Путина дать приказ военнослужащим захватить Харьков, Киев и другие украинские города. Этот шаг, по его словам, спасет государство и народ от угрозы. Он отметил, что переговоры между странами являются правильной мерой, но в это время гибнут люди.
Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
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