Лукашенко заявил, что Москва предлагает Киеву приемлемый вариант договора

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Россия предлагает Украине абсолютно приемлемый вариант договора, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью японскому телеканалу TBS.
По его словам, на сегодняшний день президент Украины еще может договориться с Владимиром Путиным и подписать этот договор.
"Если Владимир Зеленский на это не пойдет, то, поверьте, ему придется с течением небольшого времени подписать акт о капитуляции", – приводит слова Лукашенко агентство БелТА.
Белорусский лидер выразил мнение, что Россия в сложившейся ситуации не проиграет.
"В этом вы на 100% убеждены тоже. Чем заканчивается война в случае победы одной из сторон, Япония это знает лучше, чем я", – сказал Лукашенко, добавив, что он рассчитывает на скорое завершение российской спецоперации на Украине и достижение мира.
Также он заверил, что Западу не удастся втянуть Белоруссию в этот конфликт.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что на переговорах российской и украинской делегаций фигурирует вопрос снятия западных санкций в отношении Москвы. По его словам, это может стать одним из пунктов возможного соглашения.
До этого глава делегации РФ на переговорах с Украиной Владимир Мединский сообщил, что украинская сторона предлагает создать австрийский или шведский вариант демилитаризованного государства. Он также уточнял, что тема денацификации Украины остается в повестке переговоров.
Кроме того, российский дипломат заявлял, что Россия намерена достичь с Украиной договоренности на поколения. Он отмечал, что основа для этого создается в ходе нынешних переговоров.
В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Работа переговорных делегаций России и Украины идет сложно – Песков
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