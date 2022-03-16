Россия намерена достичь "договоренности на поколения" с Украиной – Мединский

РИА Новости/Максим Гучек

Россия намерена достичь "договоренности на поколения" с Украиной. Об этом заявил глава делегации РФ, помощник президента Владимир Мединский.

Как передает ТАСС слова российского дипломата, основа для таких договоренностей создается в ходе нынешних переговоров.

"Чтобы наши дети тоже жили в мире", – объяснил Мединский.

Глава российской делегации отметил, что переговоры с Украиной проходят тяжело. При этом российская сторона настроена на скорейшее мирное разрешение ситуации.

7 марта в Белоруссии состоялся третий раунд переговоров между делегациями России и Украины. Глава российской делегации Владимир Мединский отметил, что ожидания Москвы от встречи не оправдались.

Позднее член украинской делегации Давид Арахамия сообщил о возобновлении переговоров с российской стороной. По словам президента Украины Владимира Зеленского, позиции Москвы и Киева на данный момент звучат реалистичнее.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.