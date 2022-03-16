Украина и РФ стали озвучивать более реалистичные позиции на переговорах – Зеленский

Фото: телеграм-канал Zelenskiy/Official

Позиции Москвы и Киева на переговорах звучат уже реалистичнее, заявил Владимир Зеленский в видеообращении, опубликованном в телеграм-канале.

"Встречи продолжаются, как мне докладывают, позиции на переговорах звучат уже реалистичнее", – сказал президент Украины.

При этом он подчеркнул, что еще нужно время, чтобы решения были в интересах Киева.

Ранее член украинской делегации Давид Арахамия сообщил о возобновлении переговоров с российской стороной.

7 марта в Белоруссии состоялся третий раунд переговоров между делегациями России и Украины. Глава российской делегации Владимир Мединский отметил, что ожидания Москвы от встречи не оправдались.

Переговоры с Украиной нацелены на прекращение кровопролития. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова уточняла, что в ходе диалога сторон был достигнут некоторый прогресс.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.