На переговорах с Киевом РФ пытается выполнить поставленные Путиным задачи – Мединский

Фото: ТАСС/посольство РФ в Белоруссии

На переговорах с Украиной Россия стремится сделать все возможное для выполнения поставленных Владимиром Путиным задач. Об этом в своем телеграм-канале написал помощник президента РФ Владимир Мединский.

Он также рассказал, что переговоры проходят ежедневно в формате ВКС, без выходных. По словам Мединского, этот формат сильно экономит время и средства.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что важнейшей задачей представителей Киева на переговорах с делегацией Москвы является организация его встречи с Владимиром Путиным. Он выразил уверенность, что эту встречу ожидают люди.

До этого глава комитета Госдумы по международным делам, член делегации РФ на российско-украинских переговорах Леонид Слуцкий заявлял, что прогресс в диалоге Москвы и Киева может перерасти в единую позицию сторон. Кроме того, страны могут подписать совместные документы.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

