Зеленский назвал задачей российско-украинских переговоров его встречу с Путиным

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что важнейшей задачей представителей Киева на переговорах с делегацией Москвы является организация его встречи с Владимиром Путиным.

Он выразил уверенность, что эту встречу ожидают люди.

"Поняли, что это сложная история, тяжкий, но нужный путь. И наша цель, чтобы в этой борьбе, чтобы в ходе этой сложной переговорной работы Украина получила необходимый результат, необходимый для нас, для мира, для безопасности, чтобы мы имели нормальные и действенные гарантии", – приводит слова Зеленского ТАСС.

Накануне пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что переговоры между Россией и Украиной пройдут 14 марта в формате видеосвязи.

До этого глава комитета Госдумы по международным делам, член делегации РФ на российско-украинских переговорах Леонид Слуцкий заявлял, что прогресс в диалоге Москвы и Киева может перерасти в единую позицию сторон. Кроме того, страны могут подписать совместные документы.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

