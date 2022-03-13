Переговоры между Россией и Украиной сейчас не идут – Песков

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Переговоры между Россией и Украиной не проходят в данный момент. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью РИА Новости.

Ранее Reuters со ссылкой на советника президента Украины Владимира Зеленского сообщило, что переговоры РФ и Украины идут в данный момент.

По словам представителя Кремля, диалог между представителями стран запланирован на понедельник, 14 марта.

7 марта в Белоруссии состоялся третий раунд переговоров между делегациями России и Украины. Глава российской делегации Владимир Мединский отметил, что ожидания Москвы от встречи не оправдались.

Как уточняли ранее в МИД РФ, переговоры с Украиной нацелены на прекращение кровопролития. Официальный представитель ведомства Мария Захарова уточняла, что в ходе диалога сторон был достигнут некоторый прогресс.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.