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политика

15:17

Песков прокомментировал информацию о посещении Кадыровым Украины

властьполитика

Фото: ТАСС/AP Photo/Musa Sadulayev

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не знают о поездке главы Чечни Рамзана Кадырова на место проведения спецоперации на территории Украины. Об этом сообщает ТАСС.

"Нет, таких данных нет", – сказал Песков.

По его словам, Кадыров напрямую не утверждал, где именно он находится.

Ранее глава республики попросил Владимира Путина дать приказ военнослужащим захватить Харьков, Киев и другие украинские города. Этот шаг, по его словам, спасет государство и народ от угрозы. Он отметил, что переговоры между странами являются правильной мерой, но в это время гибнут люди.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

Четвертый раунд переговоров Москвы и Киева пройдет 14 марта

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Сюжет: Ситуация в Донбассе

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