Российские военные доставили жителям Харьковской области около 100 тонн гумпомощи

Фото: ТАСС/Эрик Романенко
Порядка 100 тонн гуманитарной помощи доставили российские военные жителям освобожденных населенных пунктов Чугуевского района Харьковской области. Об этом сообщает министерство обороны РФ.
Груз, который включает в себя продуктовые наборы, медикаменты для лечебных учреждений и детское питание, доставили через пограничный пункт в Белгородской области в сопровождении военной автоинспекции. Гуманитарную помощь передали нуждающимся жителям и в детские дома.
В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
17 марта в МЧС сообщили, что с начала специальной военной операции по защите ЛНР и ДНР Россия направила жителям Донецкой и Луганской народных республик, а также на Украину более 2 тысяч тонн грузов.
Только на этой неделе 50 единиц большегрузной техники Ногинского и Донского спасательных центров МЧС России доставили свыше 500 тонн гуманитарной помощи. Груз формируют в Белгородской, Ростовской областях и Крыму. В его составе – продукты питания и предметы первой необходимости.
ВС РФ доставили очередной гуманитарный груз жителям Харьковской области
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