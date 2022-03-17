Россия обеспечила гуманитарные коридоры на киевском и харьковском направлениях

17 марта, 22:34
Фото: AP Photo/Daniel Cole
Вооруженные силы России эвакуировали свыше 3 100 человек по гуманитарным коридорам на киевском и харьковском направлениях. Об этом заявил начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев.
Отмечается, что эвакуация проводилась на автобусах и личных автомобилях.
По словам Мизинцева, 42 992 человек эвакуировали из Мариуполя за сутки. При этом в город передали 134 тонны медикаментов, предметов первой необходимости и продовольствия.
"Несмотря на все трудности и препятствия, чинимые украинской стороной, за прошедшие сутки, без участия Киева, из опасных районов удалось эвакуировать 12 230 человек, из них – 2 262 ребенка", – рассказал Мизинцев.
Он отметил, что в общей сложности с начала операции удалось эвакуировать 283 461 человека, из которых 60 684 – дети. Государственную границу России же, по данным Минобороны, пересекли 32 965 единиц личного автомобиля.
"Сегодня с 10 часов утра мы в очередной раз открыли и обеспечили безопасность гуманитарных коридоров на Киевском, Черниговском, Сумском и Харьковском направлениях: по одному коридору в восточном направлении на территорию России; и еще по одному – через подконтрольные киевским властям территории в сторону западных границ Украины", – сказал Мизинцев.
По его словам, вооруженные силы России на указанных коридорах соблюдают режим тишины, однако Киев по-прежнему не подтверждает коридоры для эвакуации беженцев в сторону РФ.
"Учитывая сложившуюся ситуацию и осознавая свою ответственность за обеспечение безопасности мирных жителей, Россия вновь согласилась и на все предложенные Киевом девять дополнительных гуманитарных коридоров на Киевском, Запорожском, Житомирском и Харьковском направлениях", – заключил Мизинцев.
Ранее официальный представитель российского министерства обороны генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что вооруженные силы РФ в ходе специальной военной операции по защите ЛНР и ДНР взяли под контроль несколько новых населенных пунктов. По словам представителя ведомства, продвижение военных РФ за день составило 10 километров.
Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Свыше 12 000 человек эвакуировали за сутки с Украины
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