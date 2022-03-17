Российские войска взяли под контроль Новомайорское и Пречистовку

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Вооруженные силы РФ в ходе специальной военной операции по защите ЛНР и ДНР взяли под контроль несколько новых населенных пунктов. Об этом заявил официальный представитель российского министерства обороны генерал-майор Игорь Конашенков.

"Вооруженные силы Российской Федерации, продолжая успешное наступление, взяли под контроль населенные пункты Новомайорское, Пречистовка", – отметил Конашенков.

По словам представителя ведомства, продвижение военных РФ за день составило 10 километров.

Ранее ВС России сбили в воздухе один украинский вертолет Ми-24 и пять беспилотников. За сутки авиация РФ уничтожила 29 военных объектов Украины.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

