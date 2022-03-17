СК РФ возбудил дело против призывающего к убийству граждан украинского телеведущего

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Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело против украинского телеведущего Фахрудина Шарафмала, который призывал к массовому убийству россиян. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ.

"В его публичных высказываниях содержатся признаки преступлений, предусмотренных пунктом "б" части 2 статьи 282, пунктами "а", "в" части 2 статьи 354.1 Уголовного кодекса России ("Действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды, а также на унижение достоинства человека либо группы лиц по признакам национальности", "Реабилитация нацизма – одобрение преступлений, установленных приговором Международного военного трибунала")", – говорится в сообщении.

По данным следствия, 15 марта Фахрудин Шарафмал во время прямого эфира на "24 канале" призвал украинцев массово убить россиян, в том числе детей. Свои действия, отметили в ведомстве, мужчина обосновал идеологией Адольфа Эйхмана. В СК напомнили, что Международный военный трибунал установил роль Эйхмана в совершении преступлений с нацистами.

Следственный комитет устанавливает обстоятельства произошедшего.

Ранее председатель СК РФ поручил возбудить уголовное дело по факту заочного ареста российского журналиста Владимира Соловьева на Украине. По данным комитета, основанием для такого решения стало ходатайство следователя по особо важным делам Главного следственного управления ГБР. По некоторым данным, Соловьева обвиняют в публичных призывах к изменению границы Украины.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

