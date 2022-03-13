Бастрыкин поручил установить обстоятельства массового убийства жителей в ЛНР

19:56
Фото: ТАСС/Станислав Красильников
Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил установить обстоятельства массового убийства мирных жителей на территории Луганской народной республики. Об этом информирует официальный сайт СК.
По информации ведомства, военные Народной милиции ЛНР во время наступления на Попаснянском направлении нашли места массового убийства мирных жителей. Предполагается, что отступающие украинские войска выгоняли людей из подвалов и использовали их в качестве живого щита. При этом несогласных расстреливали.
"Председатель Следственного комитета дал указание ГСУ СК России расследовать обстоятельства массового убийства мирных жителей на территории ЛНР", – утверждается в материале.
Глава СК распорядился зафиксировать доказательства случившегося. Он призвал определить причастных к произошедшему и привлечь их к ответственности.
Ранее Следственный комитет открыл уголовные дела по факту обстрелов населенных пунктов Луганской и Донецкой народных республик. Также было возбуждено дело после обстрела больницы в Волновахе.
В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
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