СК РФ открыл уголовные дела по факту обстрелов населенных пунктов ЛНР и ДНР

Фото: ТАСС/Станислав Красильников
Следственный комитет РФ открыл уголовные дела по факту обстрелов населенных пунктов Луганской и Донецкой народных республик. Об этом сообщается на официальном сайте СК.
За прошедшие сутки украинские военные произвели свыше 40 артиллерийских и минометных обстрелов населенных пунктов и объектов гражданской инфраструктуры ДНР и ЛНР.
"Возбуждено два уголовных дела по статье 356 УК РФ ("Жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором Российской Федерации")", – утверждается в материале.
В результате обстрелов Донецка, Горловки, Докучаевска, Макеевки и Волновахи в ДНР погибли мирные жители. Кроме того, жертвы имеются при обстрелах Первомайска, Стаханова и Ирмино в ЛНР.
По информации СК, в Докучаевске снаряд попал в диспетчерский пункт 42-й государственной пожарно-спасательной части. В результате девять сотрудников МЧС получили ранения, а еще один – погиб.
При обстрелах также пострадали 15 мирных жителей, были повреждены и разрушены 74 жилых дома и административных здания, мечеть, книжный рынок в Донецке, а также школа в Стаханове.
СК также возбудил дело по факту обстрела больницы в городе Волноваха в ДНР. Следствие установило, что ночью 13 марта украинские военные нанесли удар ракетными системами залпового огня "Град" и танками.
В результате обстрела погибли не менее шести мирных жителей. Здание получило значительные повреждения.
Ранее Бастрыкин дал поручение центральному аппарату ведомства возбудить уголовное дело по факту обстрела ВСУ больницы в Волновахе.
До этого Бастрыкин потребовал открыть дело по факту наличия сведений о разработке биологического оружия на Украине. В СК заявили, что все больше фактов подтверждают наличие на Украине программы по созданию биооружия. Это может свидетельствовать о нарушении Конвенции о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического и токсинного оружия.
В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
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