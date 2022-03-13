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происшествия

12:36

Бастрыкин поручил возбудить дело по факту обстрела больницы в Волновахе

происшествия

Фото: ТАСС/Михаил Терещенко

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин дал поручение центральному аппарату ведомства возбудить уголовное дело по факту обстрела ВСУ больницы в Волновахе на территории Донецкой народной республики. Об этом сообщается на сайте СК.

"Председатель СК поручил осуществить сбор и фиксацию доказательств данных обстрелов для дальнейшего тщательного и всестороннего расследования преступной деятельности украинских военнослужащих", – говорится в сообщении.

По данным ведомства, обстрел был совершен украинскими военными из танковых орудий и реактивных систем залпового огня (РСЗО) "Град" при отступлении. Перед этим они вели огонь по силам Народной милиции ДНР из здания и со двора больницы, используя гранатометы и танки. В этот момент в медучреждении находились пациенты и роженицы, которые использовались украинскими силовиками в качестве живого щита.

"Кроме того, по словам находившихся там сотрудников больницы, украинские военные, уходя, заминировали корпуса медицинского учреждения", – указано в материале.

В СК отметили, что на площади перед больницей было обнаружено не менее шести тел мирных жителей. Точное количество жертв будет установлено после разбора завалов.

Ранее Бастрыкин потребовал открыть дело по факту наличия сведений о разработке биологического оружия на Украине. В СК заявили, что все больше фактов подтверждают наличие на Украине программы по созданию биооружия. Это может свидетельствовать о нарушении Конвенции о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического и токсинного оружия.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

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Сюжет: Ситуация в Донбассе

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