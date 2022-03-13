Бастрыкин поручил возбудить дело по факту обстрела больницы в Волновахе

12:36
Фото: ТАСС/Михаил Терещенко
Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин дал поручение центральному аппарату ведомства возбудить уголовное дело по факту обстрела ВСУ больницы в Волновахе на территории Донецкой народной республики. Об этом сообщается на сайте СК.
"Председатель СК поручил осуществить сбор и фиксацию доказательств данных обстрелов для дальнейшего тщательного и всестороннего расследования преступной деятельности украинских военнослужащих", – говорится в сообщении.
По данным ведомства, обстрел был совершен украинскими военными из танковых орудий и реактивных систем залпового огня (РСЗО) "Град" при отступлении. Перед этим они вели огонь по силам Народной милиции ДНР из здания и со двора больницы, используя гранатометы и танки. В этот момент в медучреждении находились пациенты и роженицы, которые использовались украинскими силовиками в качестве живого щита.
"Кроме того, по словам находившихся там сотрудников больницы, украинские военные, уходя, заминировали корпуса медицинского учреждения", – указано в материале.
В СК отметили, что на площади перед больницей было обнаружено не менее шести тел мирных жителей. Точное количество жертв будет установлено после разбора завалов.
Ранее Бастрыкин потребовал открыть дело по факту наличия сведений о разработке биологического оружия на Украине. В СК заявили, что все больше фактов подтверждают наличие на Украине программы по созданию биооружия. Это может свидетельствовать о нарушении Конвенции о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического и токсинного оружия.
В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: