СК РФ возбудил уголовные дела по фактам нападений на посольства РФ в европейских странах

21:29
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Следственный комитет РФ возбудил три уголовных дела по фактам нападений на посольства России в Нидерландах и Ирландии, а также Россотрудничество во Франции. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ.
"Эти действия образуют состав преступления, предусмотренного частью 2 статьи 360 УК РФ ("Нападение на служебные помещения лиц, пользующихся международной защитой, совершенное в целях осложнения международных отношений")", – отмечается в сообщении.
Нападение на здание посольства РФ в Гааге произошло 28 февраля. Несколько человек забросали здание пиротехническими изделиями, а также нанесли повреждения транспортным средствам российского заграничного учреждения.
7 марта неизвестный на грузовике въехал в ворота российского посольства в Дублине. В тот же день нападению подверглось здание Россотрудничества в Париже. Злоумышленники бросили бутылку с зажигательной смесью, которая попала в ограждение здания, в результате чего началось возгорание.
"Перечисленными действиями была создана угроза безопасности сотрудников российских учреждений за границей, нарушен нормальный порядок их работы, причинен имущественный вред", – уточнили в СК РФ.
В настоящий момент следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. В дальнейшем будут подготовлены необходимые запросы о правовой помощи в компетентные органы иностранных государств.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что в Вильнюсе произошло нападение на российского дипломата. Она также отметила, что диппредставительства России в последнее время подвергаются сетевым атакам и живут почти как в блокаде.
Ситуация осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Бастрыкин поручил расследовать инцидент с грузовиком, протаранившим ворота посольства РФ
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