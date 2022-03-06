Посольства РФ последние месяцы живут практически в блокаде – Захарова

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Посольства РФ в последнее время подвергаются сетевым атакам и живут почти как в блокаде. Об этом сообщила официальный представитель российского министерства иностранных дел Мария Захарова в программе "60 минут" на телеканале "Россия-1".

"Подробности приходили все эти годы, последние несколько месяцев наши посольства живут практически как в блокаде. Дело в том, что это блокада не условная, она не виртуальная, она самая настоящая. Еще раз повторю, это началось не один – два дня назад, не неделю назад, это все нагнеталось все эти годы", – отметила представитель ведомства.

По словам Захаровой, в настоящее время существует большая угроза жизни для дипломатов как на Украине, так и в других государствах, где есть "прокиевские режимные активисты".

Представитель российского МИД уточнила, что дети, женщины, сотрудники, соотечественники и активисты в области культуры и истории получают рассылки конвертов с неопределенными веществами и угрозы.

"Их запугивали экстремисты, избивали, приходили домой, отправляли соответствующие письма", – отметила Захарова.

Ранее она сообщила, что в Вильнюсе произошло нападение на российского дипломата. По словам Захаровой, на дипломата предпринимались попытки давления.

До этого на территорию консульского отдела РФ в Нидерландах забросили взрывное устройство. Посол России в Нидерландах Александр Шульгин отмечал, что в здании должен был взорваться баллон с газом, однако устройство не сработало. Кроме того, это была не единичная акция: ранее в его адрес, в адрес военного атташе и еще трех старших дипломатов посольства прислали письма с белым порошком.

Ситуация осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.