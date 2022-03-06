Посольства РФ последние месяцы живут практически в блокаде – Захарова

Фото: ТАСС/EPA/NEIL HALL
Посольства РФ в последнее время подвергаются сетевым атакам и живут почти как в блокаде. Об этом сообщила официальный представитель российского министерства иностранных дел Мария Захарова в программе "60 минут" на телеканале "Россия-1".
"Подробности приходили все эти годы, последние несколько месяцев наши посольства живут практически как в блокаде. Дело в том, что это блокада не условная, она не виртуальная, она самая настоящая. Еще раз повторю, это началось не один – два дня назад, не неделю назад, это все нагнеталось все эти годы", – отметила представитель ведомства.
По словам Захаровой, в настоящее время существует большая угроза жизни для дипломатов как на Украине, так и в других государствах, где есть "прокиевские режимные активисты".
Представитель российского МИД уточнила, что дети, женщины, сотрудники, соотечественники и активисты в области культуры и истории получают рассылки конвертов с неопределенными веществами и угрозы.
"Их запугивали экстремисты, избивали, приходили домой, отправляли соответствующие письма", – отметила Захарова.
Ранее она сообщила, что в Вильнюсе произошло нападение на российского дипломата. По словам Захаровой, на дипломата предпринимались попытки давления.
До этого на территорию консульского отдела РФ в Нидерландах забросили взрывное устройство. Посол России в Нидерландах Александр Шульгин отмечал, что в здании должен был взорваться баллон с газом, однако устройство не сработало. Кроме того, это была не единичная акция: ранее в его адрес, в адрес военного атташе и еще трех старших дипломатов посольства прислали письма с белым порошком.
Ситуация осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: