Посольство РФ направило ноту в МИД Германии в связи с дискриминацией соотечественников

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Посольство России в Германии направило ноту в МИД ФРГ в связи с проблемой дискриминации соотечественников, заявил посол РФ в Германии Сергей Нечаев.
По его словам, нужны сильные сигналы правительства Германии в адрес местных властей, в том числе городских, коммунальных, региональных служб, чтобы прекратить эту дискриминацию.
"Держим на контроле, соответственно, связываемся с органами власти. В МИД Германии направлена соответствующая нота посольства", – сказал он в эфире телеканала "Россия 24".
Нечаев добавил, что российское посольство регистрирует сотни обращений от россиян в связи с дискриминацией русскоязычного населения.
Ранее правительство внесло в Госдуму законопроект о защите граждан РФ в связи с недружественными действиями зарубежных стран и международных организаций. Проект закона содержит положения, обеспечивающие повышение уровня социальной защиты россиян.
Эти положения связаны с содействием занятости населения, обеспечением наличия лекарств и медизделий, предоставления социальной помощи и пенсионного обеспечения, а также мер, обеспечивающих защиту прав и интересов граждан России, проходивших обучение за границей и вынужденно прекративших его.
Отчисленные из высших учебных заведений за рубежом студенты продолжат учиться в ведущих университетах России бесплатно.
Среди российских вузов, выразивших готовность принять отчисленных студентов, – МГУ имени Ломоносова, СПБГУ, ВШЭ, Московский инженерно-физический институт, Московский физико-технический институт, МГТУ имени Баумана, Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого и многие другие.
Об отчислениях россиян, а также их травле в странах ЕС из-за ситуации с Украиной ранее сообщала уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Вопрос защиты прав студентов она обсудила с главой Минобрнауки РФ Валерием Фальковым.
В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
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