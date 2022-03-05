В Вильнюсе напали на российского дипломата

05 марта, 19:53
Фото: ТАСС/AP/Mindaugas Kulbis
Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что в Вильнюсе произошло нападение на российского дипломата. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.
По словам Захаровой, на дипломата предпринимались попытки давления.
"Нашими представительствами уже направлены соответствующие ноты, однако меры, предпринимаемые прибалтийскими властями по охране российских загранучреждений, явно недостаточны", – добавила представитель МИД РФ.
Посол РФ в Германии Сергей Нечаев ранее сообщил, что диппредставительство страны направило ноту в МИД ФРГ в связи с проблемой дискриминации соотечественников. Данная ситуация остается на контроле посольства.
25 февраля сообщалось, что Сбербанк в Чехии принял решение приостановить работу своих отделений из соображений безопасности. В кредитной организации рассказали о случаях нападения на сотрудников.
Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
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