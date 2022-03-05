Фото: ТАСС/Виталий Чугин

На территорию консульского отдела РФ в Нидерландах забросили взрывное устройство, но оно не сработало. Об этом заявил посол РФ в Нидерландах Александр Шульгин в эфире Первого канала.

По его словам, инцидент произошел накануне. В здании должен был взорваться баллон с газом.

"К счастью, устройство не сработало, погас фитиль", – сказал дипломат.

Шульгин добавил, что это была не единичная акция: ранее в его адрес, в адрес военного атташе и еще трех старших дипломатов посольства прислали письма с белым порошком.

До этого посольство России в Германии направило ноту в МИД ФРГ в связи с проблемой дискриминации соотечественников. Российское посольство регистрирует сотни обращений от россиян в связи с дискриминацией русскоязычного населения.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

