В МИД РФ назвали террористическим призыв американского сенатора Грэма убить Путина

Фото: ТАСС/EPA/MAXIM SHIPENKOV
Призыв сенатора Соединенных Штатов Линдси Грэма к убийству Владимира Путина является террористическим. Об этом сообщили в министерстве иностранных дел РФ.
"Подчеркнуто, что речь идет именно о публичном, террористическом по сути, призыве, абсолютно неприемлемом для высокого выборного лица", – отметили в ведомстве.
Кроме того, в российском МИД подчеркнули, что непринятие американской стороной мер по отношению к Грэму окажет дальнейшее разрушительное воздействие на отношения с Россией.
В министерстве также заявили, что послу Соединенных Штатов в РФ вручена нота протеста из-за провокационных высказываний сенатора Грэма.
Линдси Грэм ранее задался вопросом, найдется ли в мире Брут или Клаус Штауффенберг, известные покушениями на Гая Юлия Цезаря и Адольфа Гитлера, для того чтобы убрать Владимира Путина.
На это высказывание отреагировало посольство РФ и потребовало объяснений. Посол Анатолий Антонов назвал заявление неприемлемым. Он добавил, что ему становится страшно за судьбу США, так как у власти находятся безответственные и непрофессиональные политики.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: