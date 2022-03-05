В МИД РФ назвали террористическим призыв американского сенатора Грэма убить Путина

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Призыв сенатора Соединенных Штатов Линдси Грэма к убийству Владимира Путина является террористическим. Об этом сообщили в министерстве иностранных дел РФ.

"Подчеркнуто, что речь идет именно о публичном, террористическом по сути, призыве, абсолютно неприемлемом для высокого выборного лица", – отметили в ведомстве.

Кроме того, в российском МИД подчеркнули, что непринятие американской стороной мер по отношению к Грэму окажет дальнейшее разрушительное воздействие на отношения с Россией.

В министерстве также заявили, что послу Соединенных Штатов в РФ вручена нота протеста из-за провокационных высказываний сенатора Грэма.

Линдси Грэм ранее задался вопросом, найдется ли в мире Брут или Клаус Штауффенберг, известные покушениями на Гая Юлия Цезаря и Адольфа Гитлера, для того чтобы убрать Владимира Путина.

На это высказывание отреагировало посольство РФ и потребовало объяснений. Посол Анатолий Антонов назвал заявление неприемлемым. Он добавил, что ему становится страшно за судьбу США, так как у власти находятся безответственные и непрофессиональные политики.