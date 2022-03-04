Посольство РФ потребовало от США объяснить высказывание сенатора Грэма про Путина

Фото: ТАСС/Zuma

Посольство России потребовало от США объяснить высказывание сенатора Линдси Грэма про Владимира Путина.

Посол Анатолий Антонов назвал его заявление неприемлемым и возмутительным. Он также добавил, что ему становится страшно за судьбу США. По его словам, у власти находятся безответственные и непрофессиональные политики.

"Градус русофобии и ненависти в США к России зашкаливает. Невозможно поверить, что сенатор страны, проповедующей свои моральные ценности в качестве путеводной звезды для всего человечества, мог позволить себе призыв к терроризму как способу достижения целей Вашингтона на международной арене", – отметил Антонов на странице посольства в Facebook.

Линдси Грэм ранее задался вопросом, найдется ли в мире Брут или Клаус Штауффенберг, известные покушениями на Гая Юлия Цезаря и Адольфа Гитлера, для того чтобы убрать Владимира Путина.

До этого министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что США подчинили себе Европу. Он отметил, что такую задачу перед собой ставили Наполеон Бонапарт и Адольф Гитлер.

