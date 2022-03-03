Спецслужбы США не жалеют народ Украины – Захарова

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Спецслужбы Соединенных Штатов не жалеют народ Украины, и это демонстрирует тактика переговоров киевского режима с РФ, заявила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова в ходе брифинга.

"Еще раз посмотрите на тактику тех, кто отряжен был киевским режимом на ведение переговоров. По сколько часов едут, когда приезжают на место, говорят, что устали, заваливаются спать, торгуются по поводу того, где, на какой конкретно площадке, в каком конкретном месте они будут сидеть, переговариваться, находиться и так далее. Это что, забота о гражданах? Да, конечно, нет", – отметила представитель ведомства.

Захарова подчеркнула, что именно так режим Киева реализует указы американских спецслужб.

"Спецслужбы США не жалеют народ Украины, им все равно", – отметила Захарова.

По словам представителя МИД, чем больше с американской стороны будет осуществляться такая тактика киевского режима, тем больше будет страдать мирный народ.

"Но кто об этом думает в бункере у президента Украины Владимира Зеленского", – подчеркнула Захарова.

Ранее она отмечала, что действия, которые совершает на сегодняшний день руководство Украины, подтверждают, что страной управляют бандиты. По ее словам, эти самые вооруженные бандиты прикрываются мирными гражданами, прячась в жилых домах и их дворах.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.