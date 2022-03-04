Песков отреагировал на высказывание американского сенатора Грэма о Путине

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал высказывание американского сенатора Линдси Грэма про Владимира Путина.

"К сожалению, действительно, в такой крайне напряженной атмосфере, а тем более в таких странах, как США, где происходит такое истеричное, предельное нагнетание русофобского припадка, очень сложно подобрать слова", – приводит слова Пескова "Газета.ру".

Он добавил, что сегодня не всем удается сохранять трезвость ума, поэтому многие "едут рассудком".

Линдси Грэм ранее задался вопросом, найдется ли в мире Брут или Клаус Штауффенберг, известные покушениями на Гая Юлия Цезаря и Адольфа Гитлера, для того чтобы убрать Владимира Путина.

На это высказывание отреагировало посольство РФ и потребовало объяснений. Посол Анатолий Антонов назвал заявление неприемлемым. Он добавил, что ему становится страшно за судьбу США, так как у власти находятся безответственные и непрофессиональные политики.

