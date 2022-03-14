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Москва 24

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происшествия

14 марта, 22:54

Бастрыкин поручил возбудить дело по факту заочного ареста Владимира Соловьева на Украине

происшествия

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Председатель Следственного комитета РФ поручил возбудить уголовное дело по факту заочного ареста российского журналиста Владимира Соловьева на Украине. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ.

По данным комитета, основанием для такого решения стало ходатайство следователя по особо важным делам Главного следственного Управления ГБР. По некоторым данным, Соловьева обвиняют в публичных призывах к изменению границы Украины.

"Это уголовное дело является очередной попыткой незаконного привлечения граждан России к уголовной ответственности. Учитывая вышеизложенное, Председатель Следственного комитета Российской Федерации поручил Главному следственному управлению СК России возбудить уголовное дело в отношении должностных лиц принявших эти процессуальные решения на Украине", – говорится в сообщении.

Бастрыкин поручил возбудить дела по статьям 299, 301 Уголовного кодекса России ("Привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности или незаконное возбуждение уголовного дела", "Незаконные задержание, заключение под стражу или содержание под стражей").

Ранее Генпрокуратура Украины сообщила, что телеведущей Тине Канделаки предъявлено обвинение. Ее обвиняют в "призывах к нарушению территориальной целостности страны".

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