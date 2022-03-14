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политика

14 марта, 16:28

СК РФ возбудил дело после гибели жителей ДНР при обстреле "Точкой-У"

происшествияполитика

Фото: РИА Новости/Максим Блинов

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело после гибели жителей Донецкой Народной Республики в результате обстрела со стороны Украины ракетой "Точка-У". Об этом сообщается на официальном сайте СК.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 356 УК РФ ("Жестокое обращение с гражданским населением; применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором Российской Федерации")", – говорится в сообщении.

В СК подчеркнули, что украинские националисты выполнили преступный приказ и в очередной раз нарушили положения Всеобщей декларации прав человека, принятой Генассамблеей ООН.

"Мотивом их преступлений является ненависть и вражда, связанная с выходом Донецкой Народной Республики из состава Украины и провозглашением самостоятельного суверенного государства", – указали в ведомстве.

Удар тактической ракетой по жилому кварталу города Донецка был совершен 14 марта около 11:30. В результате случившегося погибли не менее 23 мирных жителей. Кроме того, по меньшей мере 18 человек пострадали.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ракетный удар "Точкой-У" по Донецку является атакой на мирное население. Как рассказывал глава ДНР Денис Пушилин, в числе жертв есть дети.

Власти приняли решение объявить траур и оказать помощь пострадавшим и семьям погибших.

До этого Следственный комитет России открыл уголовные дела по факту обстрелов населенных пунктов Луганской и Донецкой народных республик. Также было возбуждено дело после обстрела больницы в Волновахе.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

СК РФ возбудил дело после гибели жителей ДНР при обстреле "Точкой-У"

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Сюжет: Ситуация в Донбассе

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