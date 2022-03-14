В ДНР объявят траур по погибшим после ракетного удара по Донецку

13:15
Фото: ТАСС/URA.RU/Эдуард Корниенко
В Донецкой Народной Республике объявят траур по погибшим после ракетного удара "Точкой-У" по Донецку. Об этом сообщил глава республики Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".
"Безусловно, с учетом количества жертв, с учетом варварства данного преступления я дал распоряжение подготовить указ об объявлении траура", – подтвердил Пушилин.
Лидер ДНР отметил, что в данный момент власти прорабатывают вопрос помощи пострадавшим и семьям погибших после ракетной атаки.
При падении обломков ракеты "Точка-У" в Донецке погибли 20 человек. Как рассказывал Пушилин, в числе жертв есть дети.
По информации Минздрава ДНР, после обстрела были госпитализированы 18 человек. Позднее стало известно о еще 5 доставленных пострадавших, в числе которых – ребенок.
До этого Следственный комитет России открыл уголовные дела по факту обстрелов населенных пунктов Луганской и Донецкой народных республик. Также было возбуждено дело после обстрела больницы в Волновахе.
В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
СКР возбудил уголовные дела по факту обстрелов населенных пунктов ЛНР и ДНР
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