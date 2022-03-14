Среди 20 погибших при падении обломков "Точки-У" есть дети – глава ДНР

12:32
Фото: ТАСС/Михаил Терещенко
Среди 20 погибших при падении обломков ракеты "Точка-У" есть дети. Об этом рассказал глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".
"Люди просто стояли в очереди, на остановке", – сообщил лидер ДНР.
В результате случившегося еще 9 человек получили ранения. Как отметил Пушилин, в случае достижения ракетой точки назначения радиус поражения составил бы 500 метров.
"Чудовищно, но это нынешняя Украина, и то, с чем мы обязаны справиться, и чем быстрее это произойдет, тем, конечно, меньше принесет это жертв и разрушений", – сказал глава ДНР.
По информации Минздрава ДНР, после обстрела Донецка были госпитализированы 18 человек. Позднее стало известно о еще 5 доставленных пострадавших, в числе которых ребенок.
Всем пострадавшим оказывается необходимая помощь, подчеркнули в министерстве.
"Информация о погибших уточняется", – добавляется в телеграм-канале ведомства.
Ранее Следственный комитет России открыл уголовные дела по факту обстрелов населенных пунктов Луганской и Донецкой народных республик. Также было возбуждено дело после обстрела больницы в Волновахе.
В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
СКР возбудил уголовные дела по факту обстрелов населенных пунктов ЛНР и ДНР
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