Ракетный удар по Донецку является атакой на мирное население – Песков

Фото: ТАСС/Валентин Спринчак

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в разговоре с ТАСС заявил, что ракетный удар "Точкой-У" по Донецку является атакой на мирное население.

"Безусловно, это атака на гражданское население", – заявил Песков, подчеркнув, что украинские националисты действуют по подсказке и методике "своих заокеанских хозяев".

При падении обломков ракеты "Точка-У" в Донецке погибли 20 человек. Как рассказывал глава ДНР Денис Пушилин, в числе жертв есть дети. После обстрела были госпитализированы 18 человек. Позднее стало известно о еще 5 доставленных пострадавших, в числе которых – ребенок.

Власти приняли решение объявить траур и оказать помощь пострадавшим и семьям погибших.

По информации Пушилина, ракета могла быть запущена украинскими военными с авдеевского направления. При этом точная огневая точка пока не установлена.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

