Бастрыкин поручил изучить обстоятельства диверсии на коксохимическом заводе под Донецком

11:30
Фото: ТАСС/Михаил Почуев
Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил расследовать обстоятельства разрушения на Авдеевском коксохимическом заводе в результате действий ВСУ.
"Следствие намерено установить все обстоятельства произошедшего и дать правовую оценку действиям украинских националистов, причастных к этому", – сообщается на сайте СК.
По данным ведомства, из-за диверсии на заводе возник пожар. При этом экстренные службы не могли приступить к его тушению из-за блокирования подъездов украинскими силовиками. В СК отметили, что распространяющийся токсичный дым угрожал здоровью жителей в радиусе 10 километров.
Ранее Александр Бастрыкин поручил установить обстоятельства массового убийства мирных жителей на территории Луганской народной республики. Предполагается, что отступающие украинские войска выгоняли людей из подвалов и использовали их в качестве живого щита.
В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Бастрыкин поручил возбудить дело по факту обстрела больницы в Волновахе
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