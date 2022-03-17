В ДНР заявили о вероятном убийстве трех инструкторов США

Фото: ТАСС/пресс-служба Минобороны РФ

При освобождении Марьинки были убиты, вероятно, три инструктора США. Об этом сообщила Народная милиция ДНР.

По данным ведомства, во время боев в районе уничтожили опорный пункт первого механизированного батальона 54-й бригады ВСУ. При досмотрели нашли иностранное вооружение, а также личные вещи американских наемников. Отмечается, что те участвовали в боевых действиях на стороне Украины.

"В рюкзаке, находившемся рядом с останками одного из боевиков, обнаружен флаг штата Теннесси США, а также другие предметы, позволившие идентифицировать погибших как капитана Майкла Хоукера, лейтенанта Логана Шрума и лейтенанта Круза Тоблина, которые приехали на Украину убивать мирных жителей Донбасса в 2018 году", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы России сбили в воздухе один украинский вертолет Ми-24 и пять беспилотников. За сутки авиация РФ уничтожила 29 военных объектов Украины. В их числе – одна установка реактивной системы залпового огня, три командных пункта, шесть складов боеприпасов и 14 мест скопления боевой техники.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

