РФ направила в Донбасс и на Украину 2 тысячи тонн гумпомощи

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

С начала гуманитарной операции Россия направила жителям Донецкой и Луганской народных республик, а также на Украину более 2 тысяч тонн грузов, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС.

Только на этой неделе 50 единиц большегрузной техники Ногинского и Донского спасательных центров МЧС России доставили свыше 500 тонн гуманитарной помощи. Груз формируют в Белгородской, Ростовской областях и Крыму. В его составе – продукты питания и предметы первой необходимости.

В День общекрымского референдума 2014 года и восьмой годовщины воссоединения Крыма с Россией сотрудники МЧС расфасовали почти 3 тысячи пакетов с продуктами. В ближайшее время их доставят жителям наиболее нуждающихся районов Украины.

Сейчас на пунктах пропуска в Ростовской области продолжают работать два городка жизнеобеспечения МЧС России, куда обратилось уже больше 6 тысяч граждан. 16 марта сотрудники МЧС и волонтеры сопроводили с железнодорожной станции Таганрог во Владимирскую область около 400 переселенцев из Донбасса.

Специалисты оказывают психологическую помощь. Всего с начала эвакуации в 18 субъектов РФ железнодорожным транспортом доставили более 13 тысяч человек.

Ранее сообщалось, что на границу в Ростовской области прибыли 13 автобусов с примерно 300 беженцами из Мариуполя. Среди беженцев много женщин с детьми. Некоторые их них были эвакуированы ВС РФ из центра Мариуполя, где они три недели находились в бомбоубежищах или в подвалах многоэтажек.

Безопасность при сопровождении автобусов обеспечили подразделения военной полиции ВС РФ. Всего, по данным министерства обороны России, для эвакуации мариупольцев сформированы четыре колонны на 200 автобусов. Первые две прошли российскую границу во вторник вечером.

Ситуация осложнилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.