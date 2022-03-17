Около 300 беженцев из Мариуполя прибыли на границу в Ростовской области – МО РФ

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На границу в Ростовской области прибыло еще 13 автобусов с примерно 300 беженцами из Мариуполя, сообщили в Минобороны России, передает ТАСС.

В ведомстве рассказали, что среди беженцев много женщин с детьми. Некоторые их них были эвакуированы ВС РФ из центра Мариуполя, где они три недели находились в бомбоубежищах или в подвалах многоэтажек.

"Жители были блокированы вооруженными группами украинских националистических подразделений, которые использовали их в качестве живого щита и препятствовали в эвакуации по безопасному коридору", – говорится в сообщении.

Безопасность при сопровождении автобусов обеспечили подразделения военной полиции ВС РФ. Всего, по данным министерства обороны России, для эвакуации мариупольцев сформировано четыре колонны на 200 автобусов. Первые два прошли российскую границу во вторник вечером.

Ранее начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев рассказал, что Украина обстреляла автобусную колонну беженцев, которая двигалась по гуманитарному коридору в сторону России.

Происшествие случилось на Харьковском направлении. По предварительным данным Минобороны РФ, в результате погибли четыре человека, есть раненые.

Ситуация осложнилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.