В МО РФ заявили, что Украина обстреляла двигающуюся по гумкоридору колонну беженцев

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Украина обстреляла автобусную колонну беженцев, которая двигалась по гуманитарному коридору в сторону России. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.

По данным министерства, происшествие случилось на Харьковском направлении. По предварительной информации, в результате погибли четыре человека, есть раненые.

В Минобороны также добавили, что Киев принимал все меры для сохранения в Мариуполе живого щита для нацистов.

Мизинцев рассказал, что на освобожденных территориях Украины создаются все необходимые условия для беспрепятственного доступа всех желающих к гуманитарной помощи.

Ранее в Минобороны заявили, что обвинения в нанесении Россией авиационного удара по зданию драматического театра в Мариуполе, где могли находиться в заложниках мирные жители, не соответствует действительности. По данным министерства, российская авиация не выполняла днем 16 марта задач по поражению наземных целей в Мариуполе.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

