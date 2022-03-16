СБУ готовит провокацию с применением ядовитых веществ – Минобороны РФ

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Российские войска захватили подробную карту территории Украины с обозначением объектов с ядовитыми веществами. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Данная карта поможет в пресечении провокаций со стороны Украины. По данным министерства, СБУ при поддержке Запада готовит в стране провокацию против мирных граждан с применением ядовитых веществ. Целью этой акции, считает Конашенков, является обвинение России в использовании химического оружия против населения.

По его словам, Россия выполнила международные обязательства и полностью уничтожила запасы химического оружия, в отличие от США. Поэтому в российских подразделениях не может быть химических боеприпасов.

В Минобороны пообещали, что любая попытка провокации СБУ с использованием химического оружия неминуемо будет раскрыта.

"Для пресечения любых провокаций украинских националистов с отравляющими веществами российские военнослужащие на освобожденной территории берут опасные объекты под контроль и обеспечивают их безопасность", – сказал Конашенков.

Кроме того, по словам официального представителя министерства, видео с погибшими мирными жителями в Чернигове, которых якобы расстреляли российские военные, является либо постановкой СБУ, либо свидетельством террора украинских националистов.

"Указывалось, что все погибшие якобы стояли в очереди за хлебом. Хочу подчеркнуть: в Чернигове российских военнослужащих не было и нет", – поделился Конашенков.

Ранее российские военные в ходе спецоперации обнаружили на Украине 30 биолабораторий, предположительно, производящих биооружие. Конашенков после добавил, что в этих лабораториях шли опыты с коронавирусом летучих мышей. По его словам, основной задачей программы являлось создание механизма скрытого распространения смертоносных патогенов.

Он отметил, что в лабораториях проводились эксперименты с образцами коронавируса летучих мышей и рептилий с дальнейшим переходом к изучению возможности переноса ими африканской чумы свиней и сибирской язвы.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

