СБУ готовит провокацию с применением ядовитых веществ – Минобороны РФ

16 марта, 19:33
Фото: ТАСС/Александр Рюмин
Российские войска захватили подробную карту территории Украины с обозначением объектов с ядовитыми веществами. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.
Данная карта поможет в пресечении провокаций со стороны Украины. По данным министерства, СБУ при поддержке Запада готовит в стране провокацию против мирных граждан с применением ядовитых веществ. Целью этой акции, считает Конашенков, является обвинение России в использовании химического оружия против населения.
По его словам, Россия выполнила международные обязательства и полностью уничтожила запасы химического оружия, в отличие от США. Поэтому в российских подразделениях не может быть химических боеприпасов.
В Минобороны пообещали, что любая попытка провокации СБУ с использованием химического оружия неминуемо будет раскрыта.
"Для пресечения любых провокаций украинских националистов с отравляющими веществами российские военнослужащие на освобожденной территории берут опасные объекты под контроль и обеспечивают их безопасность", – сказал Конашенков.
Кроме того, по словам официального представителя министерства, видео с погибшими мирными жителями в Чернигове, которых якобы расстреляли российские военные, является либо постановкой СБУ, либо свидетельством террора украинских националистов.
"Указывалось, что все погибшие якобы стояли в очереди за хлебом. Хочу подчеркнуть: в Чернигове российских военнослужащих не было и нет", – поделился Конашенков.
Ранее российские военные в ходе спецоперации обнаружили на Украине 30 биолабораторий, предположительно, производящих биооружие. Конашенков после добавил, что в этих лабораториях шли опыты с коронавирусом летучих мышей. По его словам, основной задачей программы являлось создание механизма скрытого распространения смертоносных патогенов.
Он отметил, что в лабораториях проводились эксперименты с образцами коронавируса летучих мышей и рептилий с дальнейшим переходом к изучению возможности переноса ими африканской чумы свиней и сибирской язвы.
В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
РФ требует рассмотреть вопрос биолабораторий на Украине в рамках КБТО – Лавров
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: