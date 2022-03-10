В лабораториях США на Украине проводили опыты с коронавирусом – Минобороны

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В созданных и финансируемых США на Украине биолабораториях шли опыты с коронавирусом летучих мышей, рассказал представитель министерства обороны генерал-майор Игорь Конашенков.

По его словам, основной задачей программы являлось создание механизма скрытого распространения смертоносных патогенов.

"В созданных и финансируемых на Украине биолабораториях, как показывают документы, проводились эксперименты с образцами коронавируса летучих мышей и рептилий с дальнейшим переходом к изучению возможности переноса ими африканской чумы свиней и сибирской язвы", – приводит слова Конашенкова РИА Новости.

Помимо прочего, американские представители осуществляли на украинской территории проект, в ходе которого изучался перенос опасных патогенов мигрирующими между Украиной и Россией птицами.

Ранее российские военные в ходе спецоперации обнаружили на Украине 30 биолабораторий, предположительно, производящих биооружие. Об этом сообщал начальник радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России Игорь Кириллов.

Позднее председатель СК РФ Александр Бастрыкин потребовал открыть дело по факту наличия сведений о разработке биологического оружия на Украине. В Следственном комитете заявили, что все больше фактов подтверждают наличие у киевских властей программы по созданию биооружия.

В свою очередь, в Кремле посчитали необходимым разобраться с информацией об американских биолабораториях на Украине. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что данная тема является крайне важной для всего мира.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.