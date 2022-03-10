Задачей США является создание биоагентов, поражающих население – МО РФ

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В Минобороны РФ заявили, что одной из задач США и их союзников является создание биоагентов, способных поражать различные этнические группы населения, передает РИА Новости.

Военное ведомство сообщило, что стали известны подробности проекта UP-4, который реализовывался с участием лабораторий Киева, Харькова и Одессы. По данным министерства, проект был рассчитан на период до 2020 года.

"Найденные материалы подтверждают ведущую роль Пентагона в финансировании и проведении военно-биологических исследований на Украине", – заявили в ведомстве.

Там также подчеркнули, что Штатам удалось эвакуировать из лабораторий большую часть документации по биоисследованиям. Сообщается, что целью было изучение возможности распространения особо опасных инфекций через мигрирующих птиц, в том числе высокопатогенного гриппа H5N1, летальность которого для людей достигает 50%, а также болезни Ньюкасла.

В Минобороны добавили, что были выявлены как минимум два вида перелетных птиц, маршруты которых проходят преимущественно через Россию, обобщались также сведения о маршрутах миграции через страны Восточной Европы.

"Из всех разработанных в США способов дестабилизации эпидемиологической обстановки этот является одним из самых безрассудных и безответственных, так как не позволяет контролировать дальнейшее развитие ситуации", – заявили в министерстве.

Там добавили, что разрабатывался также проект Р-781, где в качестве переносчиков потенциальных агентов биологического оружия рассматриваются летучие мыши.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия возмущена деятельностью США по экспериментам на Украине над патогенами, которые могут использоваться для химического оружия. По его словам, совершенно возмутительные факты того, чем Пентагон занимается в биологических лабораториях, используя украинскую территорию.

Он добавил, что Штаты реализовывали свою деятельность в глубокой тайне, так же, как они работают в других государствах постсоветского пространства, создавая военно-биологические лаборатории прямо по периметру РФ и КНР.

Официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков анонсировал предоставление министерством анализа документов о программе создания компонентов биологического оружия на Украине.

Как написал глава комитета Госдумы по международным делам и член делегации РФ на переговорах с Украиной Леонид Слуцкий, 24 февраля сотрудники лабораторий на Украине получили приказ уничтожить особо опасные патогены, среди которых возбудители чумы, сибирской язвы, туляремии, холеры и других смертельных болезней. По его мнению, эта информация является веским основанием для проведения специальной операции в Донбассе.

Политик призвал организовать отдельное разбирательство по данным фактам, в том числе со стороны структур ООН.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.