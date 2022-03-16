В МО РФ опровергли обвинения в нанесении удара по театру в Мариуполе

16 марта, 21:41
Фото: ТАСС/Алексей Коновалов
Обвинения в нанесении Россией авиационного удара по зданию драматического театра в Мариуполе, где могли находиться в заложниках мирные жители, не соответствует действительности. Об этом заявили в пресс-службе Минобороны РФ.
По данным министерства, российская авиация не выполняла днем 16 марта задач по поражению наземных целей в Мариуполе.
"С учетом потенциальной опасности для жизни мирных граждан и уже реализованной 9 марта националистами провокации с больницей № 3 в Мариуполе здание театра в центре города никогда в качестве цели для поражения не рассматривалось", – добавили в Минобороны.
В Минобороны отметили, что заминированное здание театра взорвали боевики батальона "Азов". Ранее выбравшиеся из Мариуполя беженцы рассказали российским военным, что в здании театра нацисты могли удерживать мирных жителей в заложниках.
Ранее официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков заявил, что распространяемые Киевом сообщения о том, что российская авиация якобы нанесла удар по больнице № 3 в Мариуполе, являются провокацией. Он подчеркнул, что российское военное ведомство 9 марта объявило режим тишины с целью безопасной эвакуации гражданского населения Мариуполя.
В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
ВС России сорвали планы Украины по массированному наступлению на Донбасс и Крым – Путин
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